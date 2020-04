Balão cai e dois morrem em Ibitinga

A queda de um balão provocou a morte de dois homens – piloto e passageiro -, na manhã deste sábado (11), no Jardim São João, em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru). Além da Polícia Científica, uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também irá apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com o registro policial, o balão conduzido por Rodolpho de Amorim Tozzi, de 32 anos, que tinha como passageiro Flávio José Nicola Ferrari, de 19 anos, sobrevoava o bairro quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 7h, perdeu altitude e caiu em uma área verde na rua Dr. Teixeira.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que o balão “esvaziou” antes da queda. As duas vítimas foram socorridas, mas não resistiram à gravidade das lesões e morreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Tozzi e Ferrari moravam em Ibitinga. Os dois serão sepultados no Cemitério Municipal, em data e horário a serem definidos.