Bezerro é resgatado pelos Bombeiros ao cair de barranco com sete metros de altura

O Corpo de Bombeiros resgatou na tarde deste sábado (11) um bezerro de aproximadamente 200 quilos, após o animal cair de um barranco com cerca de sete metros de altura, em uma área de pastagem localizada no bairro Jardim Brasilândia, em Dracena.

Conforme a corporação, o animal estava cansado e não tinha ferimentos.

No entanto, os bombeiros precisaram laçá-lo com uma corda para retirá-lo do buraco.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate durou cerca de 2h30.

Após o salvamento, o animal foi solto no pasto.