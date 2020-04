FLÓRIDA: Polícia Militar prende homem após roubo em posto de combustíveis

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (11), após roubar um posto de combustíveis em Flórida Paulista.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 23h40, a equipe foi solicitada via telefone por um funcionário do posto de combustíveis que informou que o crime tinha acabado de acontecer e cedeu as características do autor.

Os policiais militares agiram rápido e localizaram a residência do acusado que foi abordado quando colocava fogo nas roupas e no tênis utilizado durante a ação criminosa na empresa visando ocultar provas.

Imagens do circuito de segurança do posto de combustíveis e o reconhecimento feito pelo funcionário vítima das ameaças durante o roubo resultaram na confirmação do autor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor que foi apresentado no Plantão Policial em Adamantina onde permaneceu detido à disposição da Justiça.

Foram recuperados R$1.379,95 que haviam sido levados da empresa.

Além da viatura de Flórida Paulista, também atuaram nesta ocorrência os policiais da Força Tática e o Comando de Grupo Patrulha – (CGP).

Em conversa via telefone com a nossa reportagem, o Sargento PM D’Aquino (comandante do Grupamento Policial de Flórida Paulista), parabenizou a agilidade e o empenho dos policiais militares em mais esta ocorrência que teve a pronta resposta resultando em um desfecho positivo resguardando o patrimônio da empresa alvo do roubo bem como a integridade do funcionário vítima.

Há cerca pouco mais de um mês, dois indivíduos armados com uma faca entraram na mesma empresa e armados com uma faca levaram aproximadamente R$ 550. Nesta ocasião não foi possível localizar os autores, porém, foram identificados e seguem sendo procurados pela Polícia Civil.