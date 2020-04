Papa Francisco pede na missa da Páscoa união dos povos para vencer pandemia

O Papa Francisco celebrou a missa de Páscoa, neste domingo (12), com a tradicional bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo), na Basílica de São Pedro, que estava vazia, por conta da pandemia do novo coronavírus. O pontífice pediu a união dos povos para vencer a doença.

“Precisamos da vitória do amor contra a raiz do mal, uma vitória que não desvie do sofrimento e da morte, mas que passe por cima deles, abrindo um caminho por cima do abismo, transformando mal em bem”

Francisco apelou para que não falte apoio e ajuda necessária para aqueles que vivem em periferias, aos refugiados e aos desabrigados. O Papa clamou para a redução das sanções internacionais, que na visão dele impedem a alguns países de proporcionar apoio adequado aos habitantes nesta crise.

“Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas”, disse.