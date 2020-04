Viatura capota em perseguição a traficantes, um policial morre e outros três ficam feridos

Por volta das 14h40 deste sábado (11), um policial militar morreu e outros três ficaram feridos após a viatura em que eles estavam capotar, na Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Aparecida. Acidente aconteceu durante perseguição a um veículo com drogas que seguia para Lorena.

De acordo com informações, policiais receberam a informação de que indivíduos teriam abastecido um veículo com drogas na cidade de São José dos Campos e levaria até Lorena.

Uma equipe da Força Tática se deparou com o veículo dando início à uma perseguição pela Rodovia Presidente Dutra. Durante o acompanhamento, o condutor da viatura acabou perdendo o controle da direção e o veículo capotou, no trecho do KM 70 em Aparecida.



O Sgt. Thalles Alberdan Porto Aquino Marques de Paula, de 30 anos foi socorrido e encaminhado ao Pronto-socorro de Aparecida mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os militares Sgt. Uchoas, e os policiais Janilton e Aurélio foram levados para hospitais de Guaratinguetá e Lorena e não correm risco de morte.



O Sgt. Alberdan era casado e pertencia ao 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ele estava na Polícia Militar há 10 anos e 9 meses.

A ocorrência contou com o apoio das equipes das polícias Militar e Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, SAMU, CCR NovaDutra e também do helicóptero Águia da PM.