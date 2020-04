COVID 19: Uma pessoa suspeita e duas monitoradas em Flórida Paulista

Uma mulher de 60 anos de idade foi internada na tarde deste domingo (12), em Flórida Paulista com sintomas característicos de Covid-19, o “coronavírus”.

A informação é do enfermeiro responsável pela Vigilância Epidemiológica no município, Sergio Leme e foi repassada à reportagem do site e jornal Folha Regional na tarde desta segunda-feira (13), através de contato telefônico.

A divulgação do caso suspeito da doença foi feita pela vigilância, após a reportagem do Folha Regional buscar informações sobre os boatos que circularam no período da manhã, de que seis pessoas estariam com a suspeita da doença e de que outras quatro teriam tido a infecção descartadas após a realização de exames.

“O cenário atual de enfrentamento do coronavírus no município é de uma senhora com 60 anos de idade, cardiopata e fumante que deu entrada na Santa Casa neste domingo, onde o médico de plantão após realizar a consulta e diante dos sintomas de saturação (oxigenação) baixa e febre decidiu por interná-la como mandam os protocolos, passando assim a tratar-se de uma paciente com a suspeita da doença”, explicou Sérgio.

A paciente não viajou e não teve contato com pessoas ou parentes vindos de fora da cidade nos últimos dias.

Ainda segundo o enfermeiro, a mulher passa bem, respira sem a necessidade de aparelhos e teve a amostra de exames coletados na manhã de hoje. O material biológico foi encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo.



DUAS PESSOAS EM MONITORAMENTO

Já na tarde de hoje, dois pacientes que passaram por atendimento médico no Centro de Saúde “Dr. Antônio Giancursi” – “Postão”, apresentaram sintomas gripais e também seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, foram enquadrados como “pacientes em monitoramento” e que devem permanecer em isolamento domiciliar, sob acompanhamento das equipes de saúde.

CONFIRA ABAIXO O MAPA ELABORADO PELA FOLHA REGIONAL SOBRE A SITUAÇÃO NO MUNICÍPIO