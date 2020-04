DER registra queda de 52% de veículos nas rodovias na Páscoa

O fluxo de veículos nas rodovias paulistas caiu 52% neste feriado de Páscoa em comparação com o mesmo período do ano passado.

Passaram pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) 1.170.138 veículos, entre quinta (9) e domingo (12). No ano passado, foram 2.436.556 veículos, segundo dados da Secretaria de Logística e Transportes (SLT).

O Governo de São Paulo não instalou bloqueios ou impôs restrições de utilização das rodovias paulistas durante o período de quarentena. Apesar disso, o acesso às praias foi restrito pelas prefeituras locais. Nas rodovias que dão acesso ao litoral, também foram registradas reduções:

SP-055 (Norte) – Rod. Rio-Santos

2019 – 76.770

2020 – 22.442

Queda de 70,8%

SP-055 (Sul) – Rod. Padre Manoel da Nóbrega

2019 – 214.302

2020 – 81.512

Queda de 62%

SP-125 (Rodovia Oswaldo Cruz)

2019 – 46.088

2020 – 25.221

Queda de 45,3%

SP-098 (Rodovia Mogi-Bertioga)

2019 – 66.667

2020 – 14.846

Queda de 77,7%

“A queda na movimentação aponta que os esforços do Governo Paulista para a conscientização da população estão dando resultados. As rodovias, neste momento, devem ser utilizadas apenas para o transporte de produtos essenciais, como os alimentos, remédios e insumos hospitalares”, afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Durante toda a semana anterior, o Estado reforçou o pedido para que as pessoas não viajassem durante o feriado prolongado da Páscoa e permanecessem em casa. Foram realizadas campanhas nas redes sociais e nos PMVs (painéis de mensagens variáveis) orientando os motoristas para evitarem viajar e conscientizar sobre a importância do isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus. A orientação é que a população mantenha o isolamento social, em atendimento ao decreto da quarentena.