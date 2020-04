Governo de SP vai contratar 1.185 profissionais de saúde em caráter emergencial

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (13) autorização para contratação de 1.185 profissionais de saúde, em caráter emergencial, para incrementar o quadro das equipes de saúde dos hospitais estaduais e reforçar a assistência aos casos de COVID-19.

“São mais 1.185 profissionais que vão atuar na saúde pública no Estado de São Paulo, ajudando os 645 municípios por meio dos hospitais e dos centros de atendimento à saúde”, disse Doria.

Serão chamados 260 profissionais remanescentes de concursos públicos, sendo 210 enfermeiros e 50 fisioterapeutas. Eles estão sendo convocados por meio de publicação em Diário Oficial e devem começar a trabalhar a partir do dia 22 de abril.

Além disso, foi aberto processo seletivo simplificado para 925 contratações por tempo determinado (CTD), somando 20 vagas de agente técnico de saúde para área de Assistência Social (incluindo duas para pessoas com deficiência – PCD), 245 de médico na área de Clínica Médica (sendo 12 PCD), 30 de oficial de saúde (2 PCD) e 630 de técnico de enfermagem (sendo 32 para pessoas com deficiência).

As inscrições poderão ocorrer entre os dias 15 e 22 de abril, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br). Não será aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (9). A contratação será pelo período de até doze meses. Mais informações sobre pré-requisitos e condições para participar do processo constam no edital (nº 01/2020). Não será cobrada taxa de inscrição para a participação no processo seletivo.