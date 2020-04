FLÓRIDA: Furto de gado dá prejuízo de quase R$ 60 mil à pecuarista

Um pecuarista floridense teve um prejuízo de cerca de R$ 60 mil com o furto de 25 cabeças de gado de sua propriedade rural localizada na entrada do bairro rural Santo André.

Segundo informações cedidas para a reportagem do jornal e site Folha Regional pela própria vítima, ao chegar por volta das 5h da madrugada desta terça-feira (14), no local dos fatos, deparou-se com a porteira aberta, a casa arrombada e ao checar a mangueira, percebeu a porteira quebrada e um “piseiro” de gado.

Ao aproximar-se do embarcador, notou o rastro de um caminhão e ainda a falta de 25 animais entre vacas leiteiras e novilhas de raça mista.

Diante dos fatos, as policias Civil e Militar foram acionadas e ainda trabalhavam nesta ocorrência no momento da postagem desta reportagem. A Polícia Científica foi comunicada sobre o fato e vai periciar o local.

O gado levado possui a marca “FB”.

Quem possuir informações que levem à localização dos animais furtados e até mesmo dos autores, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone: (18) 3581-1110 e a Polícia Militar pelo 190.

A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.