SALMOURÃO: Saúde receberá novo médico para reforçar o atendimento à população

A secretaria municipal de Saúde de Salmourão deve contar nos próximos dias, com a presença de mais um profissional que vem reforçar o efetivo de saúde no município. Trata-se da chegada do Doutor Fabrício, clínico geral, que vai atender os pacientes no Centro de Saúde.

O Dr. Fabrício já havia atuado anteriormente no município e chega novamente a Salmourão através do Programa Mais Médicos, do Governo Federal.

O prefeito Ailson José de Almeida esteve no Centro de Saúde durante o último final de semana e conversou um pouco com o médico, que irá integrar o novo quadro de servidores do município.

Ailson deu as boas vindas ao Dr. Fabrício e colocou-se à inteira disposição para poder atender às necessidade e demandas de saúde.

O prefeito salienta ainda que essa é uma contratação de extrema importância, principalmente pelo fato de estarmos passando por momentos delicados com a incidência do COVID-19 e também com um número crescente nos casos de dengue.

Durante a visita ao Centro de Saúde, o prefeito Ailson também estiveram a Secretária de Saúde Aparecida Lopes e a Psicóloga Andréia Martins.