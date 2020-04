Hospital do Câncer de Prudente credencia serviço de ressonância magnética ao SUS

Formalização é o primeiro passo para o credenciamento de outros serviços junto ao Governo do Estado

O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente (HRCPP) formalizou na manhã desta quarta-feira (15) o credenciamento do serviço de ressonância magnética ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os exames já eram oferecidos desde fevereiro, com custeio próprio do hospital. Com a formalização, o HRCPP poderá atender mais pacientes e inicia a aproximação com o Governo do Estado para o credenciamento total da instituição.

O convênio com o Estado contempla a realização de 305 exames de ressonância/mês, com pacientes que serão direcionados pelo Departamento Regional de Saúde XI (DRS). Dessa forma, os pacientes oncológicos do HRCPP

continuarão sendo atendidos normalmente, como vem sendo feito desde fevereiro.

FORMALIZAÇÃO

A assinatura do contrato foi realizada com a presença da diretoria do HRCPP, do diretor do DRS 11, Jorge Chihara, e do deputado estadual Mauro Bragato.

O deputado prestigiou o momento e buscou informações sobre credenciamento de 80 leitos de internação e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HRCPP por meio de convênio com o Estado, para o atendimento dos pacientes oncológicos e de outras patologias que serão transferidos do Hospital Regional (HR).

Bragato se colocou mais uma vez à disposição para a busca de recursos que viabilizem o funcionamento total do hospital. “O HRCPP está buscando o caminho certo, que é efetivamente melhorar o atendimento à população e, acima de tudo, ampliar e ser um hospital que tem a vida própria”, completou.

O diretor do DRS 11, Jorge Chihara, afirmou que esse é o primeiro passo para a habilitação do HRCPP em oncologia. “Nós estamos bastante otimistas que, a partir deste momento, a habilitação do hospital como Unacon [Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) está bem mais próxima”, explicou Chihara.

Segundo o presidente do HRCPP, Francelino Magalhães, tudo está caminhando. “Estamos esperançosos de que poderemos, em breve espaço de tempo, com o apoio do deputado Mauro Bragato, colocar todos os setores em funcionamento por meio do credenciamento ao SUS”, finalizou.