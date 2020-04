Caminhão carregado com bebidas tomba na SP-294

Um caminhão que transportava bebidas tombou na Rodovia Comandante Ribeiro de Barros (SP-294), em Dracena (SP), nesta quinta-feira (16). O veículo seguia sentido Dracena-Tupi Paulista (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, de 46 anos, errou uma das entradas que dá acesso à Dracena e ao ingressar no retorno de volta à cidade, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle de direção do veículo e tombou com o automóvel na pista. Ele não se feriu.

O caminhão é de uma empresa de Presidente Prudente (SP) e transportava cerca de 500 fardos de refrigerantes, além de corotes de pinga e águas. A carga ficou espalhada pelo canteiro do trevo de Dracena e parte também se espalhou na pista de rolamento.

Com apoio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a polícia retirou a carga e liberou uma das faixas de rolamento da pista.

Um novo caminhão da empresa foi destinado ao local do acidente para auxiliar no transporte das bebidas.