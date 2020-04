Moradora de Osvaldo Cruz morre com suspeita do novo coronavírus

Uma moradora de Osvaldo Cruz, de 60 anos, morreu nesta quinta-feira (16) com suspeita do novo coronavírus. Segundo o boletim oficial do município, com mais esse registro são quatro casos que aguardam resultado.

Conforme a Prefeitura, a paciente estava no Hospital das Clínicas de Marília (SP), para onde foi transferida na semana passada.



“Inicialmente a paciente deu entrada na Santa Casa de Osvaldo Cruz com quadro suspeito de dengue, mas, ao ser transferida para Marília e devido a sintomas, os médicos daquela cidade solicitaram exame de diagnóstico para o novo coronavírus. O resultado do exame ainda não retornou”, afirmou o Poder Executivo.

O boletim ainda informa que o corpo da mulher foi transferido para Osvaldo Cruz, onde será sepultado. Os quatro casos suspeitos são três mulheres e um homem.

A Prefeitura ressaltou que a cidade permanece com dez pessoas monitoradas com algum sintoma.

Por enquanto, não há confirmação da doença no município.