Secretaria de Saúde de Lucélia divulga quatro mortes suspeitas por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Lucélia divulgou quatro mortes suspeitas por Covid-19, nesta quinta-feira (16). De acordo com o boletim oficial, há ainda outros três casos suspeitos da doença.

Ainda segundo a pasta municipal, duas mortes foram registradas na segunda-feira (13), uma na terça (14) e outra nesta quarta-feira (15). Já sobre os demais casos suspeitos, uma vítima continua internada. Não foi informado o estado de saúde dessas pessoas.

“Todas as pessoas que tiveram convivência com os suspeitos estão em isolamento domiciliar”, afirmou a Secretaria de Saúde do município.

O G1 questionou o sexo e a idade das vítimas, mas essas informações não foram divulgadas.