HOJE! Banda Dona Benta faz “Luau Solidário” com transmissão ao vivo

A renomada Banda Dona Benta realizará nesta sexta-feira (17), seu “Luau Solidário” com o intuito de angariar fundos e doações de 300 cestas básicas para serem destinadas à famílias carentes.

A transmissão ao vivo, vai ao ar à partir das 17h pelo canal: no You Tube https://www.youtube.com/channel/UCAQRnFqY0dmZkFseGYrgAUQ, podendo ser acessado por smartphones, tablete, TV’s e computadores.

Em Parapuã os seguintes pontos estão disponíveis para doação de alimentos: Supermercado Santo Antônio, Supermercado Vitória, Clínica DN Clínica, Clínica Ruiz.

Empresas e pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato através do telefone: (18) 99707-9366 ou se preferirem por deposito na conta:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0218

Conta: 28263-8

Operação: 001 (Pessoa Física)

CPF: 835.036.840-34

Ederson Honorato Campos

A IDÉIA DO EVENTO

A ação social ligada ao meio musical tem os zagueiros Thiago Silva e Naldo e o ex-meia Ederson como padrinhos.

Juntos, os três amigos da bola se comprometeram a doar o valor referente a aproximadamente 220 cestas básicas. Alimentos que terão como destino famílias da cidade natal de Ederson (vocal da Dona Benta).

O idealizador do gesto de solidariedade é o cantor Everson Carlos Suato Savian. Proprietário da Banda Dona Benta Show, que se apresenta em casamento e formaturas, ele compartilhou o desejo com o “amigo famoso” da cidade e, quando foi ver, a iniciativa já tinha ganhado uma proporção inimaginável.