EPSHow realiza treino solidário com transmissão ao vivo

A renomada empresa EPShow Rodeio Bull, comandada por Edgar Soares Pereira, realiza nesta sexta-feira (17), à partir das 18h, o seu “treino solidário” com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A iniciativa do empresário Edgar visa proporcionar além do entretenimento em tempo de quarentena com o treino dos competidores do circuito, a ação social que vai ajudar o Lar Batista de Inúbia Paulista que abriga crianças de toda a região.

O evento será transmitido através dos seguintes portais: https://m.youtube.com/ch…/UCC-QxohOkELoqNHRorGZcHw/featured…

Facebook

https://www.facebook.com/epshowrodeobull/

Doações podem ser feitas durante a transmissão, diretamente para a EPShow, nos pontos de arrecadação e pela conta bancária na imagem abaixo.