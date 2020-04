Bombeiros tiram ferido de ferragens em acidente com um morto

Um homem morreu e o outro precisou ser retirado das ferragens depois que dois carros colidiram de frente na rodovia MGC455, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu ontem, por volta das 22h, e envolveu o trabalho de nove bombeiros para remover o ferido.

Segundo o relato dos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos trafegavam em sentidos opostos, quando aparentemente um deles invadiu a contramão e atingiu o outro de frente.

Com a violência do choque, o motorista de um dos automóveis, um Chevrolet corsa classic, morreu no local e seu corpo precisou ser removido de dentro do veículo danificado.

O motorista do outro carro, um Chevrolet vectra, se feriu e ficou preso às ferragens retorcidas do veículo, só sendo possível sua remoção e socorro depois da utilização de ferramentas e técnicas de desencarceramento.

O ferido foi atendido na unidade médica do UAI Planalto, em Uberlândia.