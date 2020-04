Homem é golpeado com faca em Flórida Paulista e Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil de Flórida Paulista está trabalhando em um caso em que um homem foi golpeado com faca na noite desta sexta-feira (17).



O crime ocorreu no Jardim Bela Vista, onde por motivos a serem esclarecidos, a vítima foi atingida por uma pessoa com golpe de faca.



O Resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina chegou a ser acionado e conduziu o homem ferido para a Santa Casa de Misericórdia onde o mesmo foi atendido pela equipe médica.



Informações extraoficiais dão conta de que o autor não teria sido preso.



A investigação da Polícia Civil vai apurar o que teria motivado a agressão com o uso da arma branca.