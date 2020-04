Ao ver viatura, indivíduo foge, mas tem droga descoberta pelo Canil da PM

A noite deste domingo (19), foi bastante movimentada na Vila Cavaru em Osvaldo Cruz com uma ocorrência de tráfico de entorpecentes que resultou na prisão de um indivíduo.



Segundo informou a Polícia Militar, após notar a aproximação da viatura, um indivíduo que estava nas imediações da área verde do bairro saiu correndo, pulou muros e escondeu-se em uma casa abandonada.



Quando os policiais o encontraram, localizaram em seu bolso apenas duas notas de R$ 5, porém, durante a fuga foi avistado que ele portava uma sacola plástica nas mãos.



O imóvel foi vistoriado, porém, não foi localizado nada de ilícito.



Segundo a PM, diante das várias ligações recebidas durante a ocorrência de que o indivíduo estaria portando drogas e que movimentaria a venda de entorpecentes, foi acionado o Canil Setorial da Polícia Militar que com o Cão PM Emy procedeu uma varredura do local onde foram localizadas escondidas em uma parede quebrada uma sacola contendo um tijolo e três porções de maconha e ainda sete pinos de cocaína.



Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e foi conduzido para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada permanecendo o mesmo à disposição da Justiça.