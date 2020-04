Cães são resgatados pela Polícia Ambiental e mulher é multada em R$ 12 mil

Quatro cães em condições de maus tratos foram resgatados pelos policiais do 3º Pelotão de Polícia Ambiental de Teodoro Sampaio na última sexta-feira (17) em Rosana.

Após denúncias, os policiais chegaram até a residência no município de Rosana e fizeram contato com a morada, uma mulher de 46 anos, que autorizou a entrada dos agentes para a vistoria ambiental.

No interior do imóvel estavam os quatro cães magros, machucados e com outros sinais aparentes de estar sofrendo maus tratos.

Com a constatação da denúncia, a mulher foi autuada em R$ 12 mil pelo crime.

Os animais foram recolhidos do local e encaminhados para a ONG “Somos Todos Animais” onde permanecem recebendo os devidos cuidados.