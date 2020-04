Com 113 mortes em 24 horas por covid-19, Brasil chega a 2.575 óbitos

O número de mortes por coronavírus subiu para 2.575, segundo informou hoje o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram 113 óbitos. Inicialmente, o Ministério da Saúde divulgou informações erradas sobre o número de mortos, registrando por engano 383 casos de ontem para hoje. Em seguida, corrigiu o dado. Segundo o governo, houve erro de digitação nas mortes em São Paulo — a pasta registrou 1.307 mortes (o certo era 1.037 óbitos). Por isso, a informação total de mortes foi divulgada com erro.

De acordo com o governo, o número total de infectados no país é de 40.581, com mais de 1.927 novos casos confirmados desde ontem. A taxa de letalidade, índice que relaciona os casos registrados e as mortes, é de 6,3%.

Com 1.037 mortes e 14.580 pessoas infectadas, o Estado de São Paulo tem os maiores índices de covid-19 no país.

O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking de mortos e infectados. Foram 20 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, totalizando 422 mortes no Estado do Rio, que tem 4.899 pessoas infectadas.

Pernambuco está em terceiro lugar no ranking de mortes, com 234 óbitos em decorrência da covid-19, seguido de Ceará (198) e Amazonas (185).

Atrás de São Paulo e Rio de Janeiro entre os estados que possuem mais casos de pessoas com a doença, estão Ceará (3.482), Pernambuco (2.690) e Amazonas (2.160).

Entre as regiões, o Sudeste domina os registros, com 21.836, o equivalente a 53,8% dos casos no país. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste, com 10.088 infectados (24,9%), Norte, com 4.109 (10,1%), Sul, com 2.921 pessoas com a doença (7,2%) e Centro-Oeste, com 1.627 casos (4%).