Dois homens são presos e moto é recuperada pela Polícia Ambiental

A Polícia Ambiental prendeu dois homens e recuperou uma moto que havia sido furtada nesta segunda-feira (20), em Presidente Epitácio.



Policiais da Base Operacional de Presidente Epitácio realizavam patrulhamento por uma estrada rural do município quando foi visualizada uma moto Honda, vermelha, 150 cilindradas, sendo que seus ocupantes de 22 e 23 anos de idade ao notarem a aproximação da viatura empreenderam fuga.



Após breve acompanhamento, a equipe obteve êxito em abordar os indivíduos e notaram que na motocicleta estavam faltando a placa e número de chassi que se encontrava suprimido.



Ao pesquisar o número do motor via sistema de informações da Polícia Militar, foi constado que a moto havia sido furtada há dois dias (18/04).



Indagado, o condutor da motocicleta acabou confessando o crime.



As partes envolvidas foram levadas para a Delegacia de Polícia onde o proprietário da moto foi acionado e realizou o reconhecimento do veículo que após perícia seria devolvido ao mesmo.



Após pesquisa de antecedentes criminais, foi constatado que ambos possuem passagem policial por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, ameaça e receptação.