Doria vai apresentar plano de saída gradual da quarentena

O governador de São Paulo, João Doria, vai apresentar na quarta-feira um plano de saída gradual da quarentena em São Paulo, iniciada em 24 de março, diz o jornal O Globo.

O programa valerá, inicialmente, a partir de 11 de maio, dia seguinte ao término do prazo atual da quarentena no Estado, segundo o colunista Lauro Jardim.



O plano teria sido concebido pelos secretários Henrique Meirelles (Fazenda) e Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico), e por economistas como Ana Carla Abrão e Persio Arida. Foram ouvidos ainda 338 dirigentes empresariais e empresários, diz a nota.

O isolamento social começou a vigorar no Estado de São Paulo em 24 de março, foi prorrogado em 8 de abril e estava previsto até 22 de abril. Na semana passada, o governo estadual ampliou o prazo até 10 de maio.

São Paulo é o Estado com maior número de casos de coronavírus no Brasil. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, já foram infectadas 14.267 pessoas. O número de mortes já chega a 1.015 óbitos. Ao todo, o país registra 38.654 casos e 2.462 mortes por covid-19.