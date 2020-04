Paciente diagnosticado com Covid-19 em Dracena está curado e recebeu alta médica

Hoje (20) pela manhã, um paciente de 51 anos, morador de Dracena, que testou positivo para Covid-19, recebeu alta médica e é considerado curado pelo corpo clínico da Santa Casa.

O paciente deu entrada na Santa Casa de Dracena no dia 13 de abril, o resultado do exame positivo foi informado no final da tarde do dia 16. Neste período, o paciente ficou internado na UTI em isolamento da Santa Casa.

Segundo a médica infectologista, Dra. Germana Fernanda de Souza, “não foi necessário o uso do respirador artificial, visto que o paciente não apresenta comorbidades, não faz parte do grupo de risco e teve uma evolução satisfatória, pois procurou atendimento médico logo no início dos sintomas, motivo esse que foi fundamental para o pronto restabelecimento de sua saúde”.

A médica disse ainda que “todas as pessoas que tiveram algum contato com o paciente serão monitoradas pela vigilância epidemiológica municipal, e que o homem irá permanecer em isolamento domiciliar preventivo até o dia 26 de abril, dia que completa os 14 dias de isolamento desde a data da internação.”

A Prefeitura de Dracena reitera que não informará dados pessoais dos pacientes, de forma alguma. O trabalho de investigação e contato social é todo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, seguindo todos os protocolos orientados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.