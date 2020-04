Polícia Ambiental apreende droga e prende procurado pela Justiça

Na sexta-feira (17), os policiais do 1º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Presidente Prudente receberam denúncias de que um procurado pela Justiça estaria escondido em Alvares Machado e se deslocaram para checar a veracidade dos dados apresentados.



O homem de 29 anos foi abordado e no bolso de sua calça havia uma porção de maconha.



Consultado no sistema de informações da Polícia Militar, ficou constatado que o homem de fato possuía um mandado de prisão pelo crime de receptação.



Diante da confirmação, o autor foi preso e juntamente com a droga encaminhado para o Plantão Policial onde permaneceu detido à disposição da Justiça.