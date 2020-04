SALMOURÃO: Prefeitura avança com o programa de recapeamento asfáltico

Foi iniciada na semana passada mais uma etapa do “maior programa de recapeamento de malha asfáltica já realizado na história do município de Salmourão”, com a recuperação de mais 13 ruas com serviços de recape e uma outra em que serão executados serviços de pavimentação (rua paralela ao almoxarifado municipal), totalizando 14 ruas beneficiadas apenas nesta etapa.

O prefeito Ailson Ailson José de Almeida esteve em busca dos recursos financeiros para a realização destes serviços desde o início de seu mandato, iniciado em 2017, e através da destinação de emendas parlamentares de Deputados Federais e Estaduais, juntamente com órgãos ligados diretamente ao Governo Federal e Estadual, Salmourão garantiu investimentos na área que já se aproximam dos R$ 2 milhões apenas em recapeamento asfáltico, sendo apenas nesta etapa, mais R$ 400 mil aplicados em infraestrutura urbana.

Juntamente com o engenheiro civil da prefeitura Leonardo Pacheco, responsável técnico pelo acompanhamento das obras, Ailson esteve realizando visitas e acompanhando a execução dos serviços de recape em diversas ruas da cidade. Durante o acompanhamento, o prefeito falou com funcionários da empresa sobre as etapas de realização dos trabalhos e ainda conversou com moradores sobre os serviços de recape que vem sendo realizados.

O recape que está sendo realizado em Salmourão é do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), sendo o resultado de uma mistura executada em usina apropriada, composto de agregado mineral graduado, material de enchimento e ligante betuminoso, espalhado e comprimido a quente, com espessura variando entre 3 e 4 centímetros.

“É com muita alegria que entregamos mais este serviço para a população, pois isso era uma necessidade que a cidade de Salmourão demandava há muito tempo. Isso nos deixa feliz, pois sabemos que através do nosso trabalho, estamos capacitados e fomos capazes de proporcionar qualidade de vida e também oferecer melhores condições à toda população, que sempre será beneficiada com um trabalho sério, honesto, transparente e realizado com muita responsabilidade”., destacou o prefeito Ailson.