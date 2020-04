Polícia Militar acaba com duas festas clandestinas

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz acabou com duas festas clandestinas que ocorriam em uma chácara e tinha 200 pessoas no bairro Ponte Seca e outra em uma barbearia da Avenida Brasil em Osvaldo Cruz.

Reuniões como as que a PM flagrou estão proibidas e descumprem do artigo 268 do Código Penal (infração de medida sanitária).

Através de denúncias, a PM foi informada que em estância no bairro Ponte Seca na zona rural nesta madrugada (21), por volta das 2 horas, haveria uma festa. Os policiais surpreenderam 200 pessoas, diversos veículos, grande quantidade de bebidas alcoólicas, narguiles e diversos menores de idade.

Um dos menores foi encontrado em coma alcoólico em um dos quartos da residência da estância. A PM teve que acionar a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar.

Apresentaram-se como organizadores da festa duas pessoas: um homem e uma mulher. O casal informou que alugou o local.

A festa, naturalmente pela presença de menores, não tinha alvará e nem autorização do Corpo de Bombeiros (AVCB) para realização de eventos, também sem ofício de ciência a polícia militar e do Conselho Tutelar.

Outra festa na Avenida Brasil tinha 40 pessoas



Já na outra festa, desta vez na Avenida Brasil, a ocorrência foi volta de 1h40 desta terça-feira, 21.

A festa tinha aglomeração de pessoas e som alto. Pelo local a guarnição da PM constatou a reunião de aproximadamente 40 pessoas no imóvel.

O responsável pela festa foi chamado. Trata-se de um homem. Entre os convidados havia um indivíduo que deixou recentemente o sistema prisional e cumpre restrições judiciais de horário e não deveria permanecer fora de sua residência entre as 22h00 e 6 horas do dia seguinte.

Em ambos os casos as pessoas que estavam na festa foram dispersadas e orientadas sobre o risco de propagação do vírus Covid-19.