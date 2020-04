Tubinho, ex-prefeito de Bastos morre aos 70 anos de idade

Morreu no sábado, dia 18, o ex-prefeito de Bastos Natalino Chagas, o popular Tubinho, aos 70 anos de idade. Natalino Chagas, que vinha lutando contra um câncer, foi prefeito em Bastos por três mandatos. Também foi vice-prefeito e vereador e, durante a legislatura, presidente da Câmara Municipal durante três anos.

Tubinho iniciou na vida política como vice-prefeito de Shigeyuki Toyoshima (in-memoriam) na gestão de 1977 a 1982. Foi eleito vereador em 1º de janeiro de 1982 para a 9ª Legislatura – 1983/1988. Natalino Chagas foi vereador em Bastos de 1º de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988 e neste período presidiu a Câmara Municipal de Bastos, entre os anos de 1983 e 1985.

No último ano da Legislatura, Tubinho concorreu ao cargo de prefeito e foi eleito para o chefe do executivo bastense no período de 1989 a 1992. Em 2000 voltou a vencer as eleições para prefeito de Bastos e administrou a cidade de 2001 a 2004. No último ano do seu segundo governo, Natalino Chagas foi eleito para cumprir seu terceiro e último mandato, sendo prefeito de 2005 a 2008.