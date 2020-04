Dória presente em churrasco em Araçatuba na quarentena é fake news, diz Estado

João Doria mais uma vez se tornou alvo de fake news por parte de opositores do isolamento social. No fim de semana, o governador paulista foi assunto de áudios de WhatsApp, segundo os quais ele teria quebrado a quarentena para ir a uma festa em um rancho na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, para ver uma suposta amante. Trata-se de notícia falsa.

Posts no Twitter dizem que a festa, que nunca aconteceu, teve aglomeração e pompa. Uma imagem dele ao lado de uma empresária local, tirada em 28 de novembro de 2019 em um evento público, teria sido usado como “prova” de que Doria estava na cidade. Em Araçatuba, Jair Bolsonaro foi eleito com 67,45% dos votos válidos.

Procurado por VEJA, Doria enviou o seguinte comunicado: “O Governo de São Paulo informa que, ao contrário do que foi publicado em redes sociais, o Governador João Doria não esteve em Araçatuba neste sábado, 18, nem participou de um churrasco em um rancho na cidade. A informação é mentirosa, leviana e menospreza os esforços do Governo de São Paulo em conscientizar a população para a importância do isolamento social. O governador passou o final de semana com a sua esposa e filhos.”