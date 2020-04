FLÓRIDA: Exame de mulher de 60 anos aponta negativo para coronavírus

O Instituto Adolfo Lutz informou nesta quarta-feira (22), o resultado do exame de Covid-19 (coronavírus), de uma floridense de 60 anos de idade que estava com a suspeita da doença.

A paciente ficou internada em observação após sentir falta de ar e febre, porém, teve alta após alguns dias com a avaliação de uma médica da Santa Casa de Misericórdia.

A cidade também tinha dois casos de pacientes sintomáticos que estavam em isolamento domiciliar com o acompanhamento das equipes de saúde, sobre estes dois monitorados ainda não houve nenhum posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do exame deu negativo, fato este que deixa os profissionais de saúde e a população mais tranquilizados.

Em conversa com a nossa reportagem, o enfermeiro responsável pela Vigilância Epidemiológica, Sérgio Leme, ressaltou que é importante que a população continue mantendo as medidas de segurança e higienização que foram adotadas no combate ao coronavírus e estipuladas pelo Ministério da Saúde.