FLÓRIDA: Instituto Retribuir avança com o projeto de arborização na entrada da cidade

O Instituto Retribuir de Flórida Paulista executou na semana passada mais uma etapa do projeto de arborização na entrada da cidade. Foram plantadas mudas de árvores nativas nas alças das marginais que ligam o trevo de entrada da cidade ao cemitério municipal e de acesso ao trevo passando por cima do viaduto que liga à vicinal Durval Luis Poiani.

Algumas espécies e coqueiros já haviam sido plantados e vinham sendo cultivadas ao redor da imagem do monumento de São Cristóvão localizada na marginal e SP294, que dá acesso ao viaduto e cemitério municipal. De acordo com o Instituto Retribuir, a ação é um dos trabalhos que serão desenvolvidos neste ano de 2020 com o intuito de embelezar a entrada da cidade que, após as reformas e adequações realizadas pelo Governo do Estado, ficou sem o seu verde, flores e plantas nativas que o embelezavam e que eram um dos cartões postais de Flórida Paulista.

Foi plantado mudas de ipê amarelo, ipê roxo, resedá-gigante. Também compreendem o projeto quatro mudas de palmeira pheonix e 200 mudas de prima una. Uma empresa especializada foi contratada pelo Retribuir para o plantio, que contou com a participação de voluntários.

Também é de responsabilidade da mesma empresa a adubação, manejo, cobertura, irrigação e tratos culturais, bem como a condução, capina e irrigação pelo período de três meses. Com um custo de quase R$ 10 mil, o projeto está sendo executado com o apoio de doadores e colaboradores de Flórida Paulista e de floridenses espalhados pelo país que através do grupo “Floridenses do Brasil” já efetuaram doações via depósitos e transferências bancárias. A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista é parceria da iniciativa.

Vale destacar que todo o projeto foi aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Agricultura, chefiada por Cleber Oliveira que tem apoiado o projeto desde o começo.

Interessados em colaborar com este e outros projetos desenvolvidos pelo instituto podem utilizar a conta bancária: Instituto Retribuir (Banco do Brasil), conta corrente: 21058- 7, agência 0920-2, CNPJ 31.600.388/0001-95.