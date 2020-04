MARIÁPOLIS: Iniciada construção de pontes que somam mais de R$ 2,5 milhões do Governo Federal

O prefeito Val Dantas de Mariápolis esteve com a engenheira Ingrid Romanini e o secretário de Obras Antonio Carlos visitando a construção das pontes rurais que estão sendo executadas no município.

A conquista histórica da atual administração resulta em sete pontes mistas (concreto e estrutura metálica) que serão instaladas para substituir as de madeiras. É importante salientar que devido as fortes chuvas ocorridas de dezembro até atualmente, houve um atraso na execução das obras, porém, nada que atrapalhe o término de todas. Conforme o prefeito Val Dantas, o recurso foi solicitado desde o começo de sua gestão, na qual o setor de engenharia fez o mapeamento e projeto dos locais mais necessitados para receberem as pontes.



A conquista é através do Governo Federal – da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o município de Mariápolis.

O valor é R$ 2.550.586,38 para ser implantadas na MRP 020 – Ribeirão da Fortuna, MRP 383 – Córrego do Engano, MRP 010 – Córrego do Bacuri, MRP 354 – Córrego Saltinho, MRP 010 – MRP 136 – Ribeirão da Fortuna, Ribeirão da Emboscada e MRP 320 – Ribeirão dos Ranchos.

A empresa Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda é a responsável pela execução das pontes que já fizeram a fundação e cabeceiras de duas das sete a serem executadas.