Polícia Rodoviária apreende 240 mil maços de cigarros contrabandeados

Por volta das 21 horas desta terça-feira, 21 de abril, durante patrulhamento pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP294) em Oriente, policiais militares rodoviários apreenderam um carregamento com 240 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais desconfiaram de um Fiat/Siena com placas do Paraná, que foi abordado e durante entrevista com o motorista, a equipe desconfiou que ele seria o batedor de alguma carga ilícita.

Na sequência, os policiais abordaram um caminhão também com placas do Paraná, sendo que o condutor parou o veículo repentinamente, desceu do caminhão e correu em direção a um matagal às margens da rodovia, sendo localizado pelos policiais logo em seguida.

Ao vistoriar o caminhão foram localizadas diversas caixas de cigarro contrabandeado do Paraguai, que somaram 240 mil maços.

Os dois motoristas receberam voz de prisão pelo crime de contrabando, e foram encaminhados a Polícia Federal de Marília.