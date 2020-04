Tráfego nas rodovias paulistas tem queda de 46% no feriado de Tiradentes

O movimento de veículos nas rodovias paulistas sob concessão caiu 46,63% no fim de semana prolongado do feriado de Tiradentes na comparação com o último feriado prolongado dessa data comemorativa, ocorrido em 2017 – naquele ano foram três dias e neste, quatro.

O resultado reflete a orientação do Governo do Estado para que as pessoas fiquem em casa durante este período de quarentena, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Com a redução do tráfego, também foram registrados 62% menos acidentes e houve queda de 53% nas vítimas fatais.

Desde sexta-feira (17), por orientação da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as concessionárias de rodovias paulistas passaram a veicular mensagens nos painéis eletrônicos orientando a população a não viajar. Foram quatro frases: “A quarentena foi prorrogada até 10 de maio. Fique em casa!”; “Neste feriado, cuide da sua saúde e da sua família. Fique em casa!”, “Neste feriado, respeite a quarentena, fique em casa!” ou “Neste feriado, se puder, não viaje. Siga a quarentena e fique em casa!”

Com a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio, a ARTESP manteve a orientação para que a população não faça viagens desnecessárias. As concessionárias seguem exibindo as mensagens: “Previna-se contra o Coronavírus; Evite aglomerações” ou “Coronavírus: higiene é prevenção; Lave bem as mãos”, que são veiculadas nos painéis eletrônicos desde que foram iniciadas as medidas de combate à Covid-19 em São Paulo.

Serviços mantidos

Mesmo com a recomendação para se evitar as viagens durante a quarentena, e com a redução do tráfego nas rodovias desde o início do isolamento, as 20 concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo mantêm suas equipes a postos para a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro mecânico, guincho e ambulância, além das equipes de monitoramento dos Centros de Controle Operacionais (CCOs) e da manutenção da malha, com serviços de conservação do pavimento e sinalização. E foram adotadas medidas para reforçar a higiene e reduzir o risco de contágio nas praças de pedágio e em outras edificações das concessionárias.

Atendimento aos caminhoneiros

Durante o período de combate ao coronavírus, as operadoras de rodovias do Estado de São Paulo ampliaram a atenção aos caminhoneiros, responsáveis por serviços essenciais e estratégicos durante o combate à Covid19, como a manutenção do abastecimento aos mercados e o transporte de insumos médicos e hospitalares.

As concessionárias já distribuíram para os caminhoneiros 98,2 mil kits alimentação (marmitex, vales refeições ou kits lanches), 58,5 mil kits higiene (conjuntos com sabonete, álcool gel e outros produtos ou vale banho para serem utilizados nos postos de serviços das estradas) e 22,7 mil eletrônicas (TAGs) para pagamento de pedágio nas cabines automáticas – o pagamento automático evita o contato entre o caminhoneiro e o operador da praça, reduzindo o risco de contágio.