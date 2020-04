Ultrapassagem irregular pode ter causado a morte de quatro pessoas

Testemunhas afirmaram à PRF que o motorista do Fiat Siena teria tentado ultrapassar em uma curva, no Km 13 da via, no momento em que bateu de frente com um caminhão que vinha em sentido contrário. A curva é sinalizada e de faixa contínua. Chovia na hora da batida. O carro de passeio tinha placa de Brasília. O registro da carreta era de Goiânia (GO).

Morreram no local o condutor do Fiat Siena, 45 anos, e outros três ocupantes do veículo: uma passageira de idade não revelada, uma mulher de 30 anos e um jovem de 20 anos. O motorista do caminhão não ficou ferido.