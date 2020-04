Com o apoio do Canil, PM faz nova prisão por tráfico em Osvaldo Cruz

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz realizou mais uma prisão de indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes nesta quarta-feira (22).



Segundo informações do Setor de Comunicação Social do 25º Batalhão da Polícia Militar, o flagrante ocorreu por volta das 14h10 quando policiais estavam em patrulhamento e receberam uma denúncia via COPOM – (Centro de Operações da Polícia Militar) de que havia um indivíduo que estaria na Avenida Presidente Vargas, cruzamento com a Rua Benedito Cassirargui, fazendo a venda de entorpecentes que mantinha escondidos em local próximo.





Diante das características do autor, os policiais localizaram o mesmo e ao efetuarem a abordagem, foi encontrado um invólucro de maconha.



Com os fortes indícios de que o autor poderia ter mais droga em seu poder, as equipes se deslocaram com o apoio do Canil Setorial até a residência do mesmo, onde o Cão PM Fharuk indicou outros dois tabletes de maconha escondidos no muro.



O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde a ocorrência foi apresentada e o delegado deliberou por manter sua prisão em flagrante deixando-o à disposição da Justiça.