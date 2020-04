Covid-19: Brasil bate recorde com 407 mortos em 24 h; total passa de 3 mil

O Ministério da Saúde anunciou hoje, em seu site oficial, que subiu para 3.313 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Brasil — 407 óbitos em 24 horas, maior número registrado no período. Até ontem, eram 2.906 mortes registradas.

O recorde anterior foi de 217 vítimas fatais, registrado no dia 17 de abril. No total, são 49.492 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do Ministério.

O anúncio de hoje, no entanto, não significa necessariamente que pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia.