FLORA RICA: Câmara solicita informações sobre demissão de servidores aposentados

Os servidores públicos municipais aposentados foram exonerados dos seus respectivos cargos, conforme Portaria publicada no dia 31 de março, onde houve um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) realizado pela Prefeitura Municipal e o Ministério Público do Estado de São Paulo da comarca de Pacaembu.

A Câmara Municipal de Flora Rica aprovou na última sessão, requerimento de autoria do vereador Alan Gonçalves Moreira, solicitando ao prefeito municipal para que forneça cópia integral do TAC realizado pela Prefeitura Municipal e o Ministério Público do Estado de São Paulo da comarca de Pacaembu, do qual ensejou a Portaria que exonerou os servidores públicos municipais aposentados.

Ressaltou o requerimento que a exoneração dos aposentados foi baseada no respectivo TAC e que as regras ali determinadas serão atingidas diretamente pelos servidores municipais exonerados, daí a razão da solicitação do referido termo para conhecimento da Câmara Municipal devido a grande repercussão gerada pela demissão que atingiu grande número de servidores.