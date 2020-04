FLÓRIDA: Com restrições, Prefeitura libera e Feira Livre volta nesta sexta-feira

O prefeito Wilson Fróio Júnior assinou decreto autorizando a realização da tradicional Feira Livre que desde o início do período de isolamento social devido o coronavírus imposto pelo Governo do Estado há mais de um mês, estava suspensa no município.

Consta no decreto algumas medidas que visam proporcionar aos produtores rurais e feirantes da cidade a comercialização de seus produtos sem deixar de lado a segurança e a prevenção da doença.

Entre as determinações, serão permitidos somente os feirantes cadastrados no município e poderão funcionar apenas as barracas de produtos alimentícios.

Também está proibida a montagem de mesas e cadeiras para clientes e vedado o consumo no local, uma vez que produtos como pastéis, espetinhos, tapiocas e outros poderão ser retirados no local atendendo as normas e recomendações de saúde.

Os feirantes deverão usar máscaras e disponibilizar álcool em gel para seus clientes e colaboradores; a distância mínima de cinco metros entre uma barraca e outra deverá ser mantida.

De acordo com informações da Prefeitura, uma equipe de profissionais da Vigilância Epidemiológica e outros agentes da saúde, vão atuar na fiscalização e orientação dos feirantes e da população que esteja frequentando a Feira Livre.