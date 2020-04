FLÓRIDA: Santa Casa instala leito com respirador adquirido com recurso da Justiça

A Santa Casa de Flórida Paulista concluiu nesta semana a instalação de um leito dotado de respirador mecânico adquirido com recursos destinados pelo Fórum da comarca de Flórida Paulista através do Poder Judiciário e Ministério Público.

Conforme anunciado anteriormente pelo jornal e site Folha Regional, foram destinados R$ 50 mil do fundo penal por iniciativa do juiz de direito dr. Rodrigo Menegatti e do promotor dr. Samuel Camacho Castanheira com o intuito de amparar a unidade de saúde no enfrentamento ao Coronavírus. Deste montante, a Santa Casa entrou com a contrapartida de mais R$ 5 mil na aquisição do respirador novo junto a uma empresa de São José do Rio Preto.

Também foram utilizados recursos próprios do hospital para a aquisição de um equipamento de monitoração cardíaca. Ainda compõe a ala especial destinada aos suspeitos de Coronavírus além do respirador e monitor cardíaco, uma bomba de infusão, equipamentos de proteção especial como máscaras com viseiras, máscara N95 (popular bico de pato), aventais impermeáveis, luvas cirúrgicas, calça e blusa de polietileno, sapatilhas descartáveis, toucas cirúrgicas e outros equipamentos paramentos de uso das equipes médicas e de enfermagem.

INSTITUTO RETRIBUIR DOA AR CONDICIONADO

Visando colaborar com a importante ação do Poder Judiciário e com a Santa Casa, o Instituto Retribuir de Flórida Paulista, efetuou a doação de um aparelho de ar condicionado novo de 30 mil BTUs para ser instalado na ala de tratamento de pacientes com diagnóstico de Covid-19.

A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista destacou que todas as doações vieram em boa hora e agradeceram ao Poder Judiciário, Ministério Público e o Instituto Retribuir pela importante colaboração que vai possibilitar um melhor atendimento à comunidade floridense.