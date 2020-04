Briga de vizinhos termina com apreensão de arma e munição

A Polícia Militar de Salmourão fez um flagrante por porte ilegal de arma e munição em uma ocorrência onde constam dois endereços: as ruas Lírio e José Cesário da Silva foi registrada na noite desta quarta-feira, 22, por volta das 21 horas.

Acionados para atendimento, os policiais receberam a informação que havia uma ameaça com arma pela Rua José Cesário da Silva.

Em discussão motivada por som alto, vizinhos teriam se desentendido. Durante a conversa, um deles teria feito menção de estar armado.

Durante a elaboração do boletim de ocorrência houve um novo comunicado do Centro de Operações da PM reforçando a ocorrência de ameaça.

Questionado, um dos indivíduos confessou ter em casa uma arma.

Ao final a PM apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições.

Desentendimento e briga

A briga entre os vizinhos ocorreu porque um deles teria ficado o dia todo com som alto ligado. Quando o outro vizinho foi falar para abaixar o som, o primeiro o teria ameaçado com um facão. Esse facão, inclusive, foi localizado atrás do muro da residência do segundo indivíduo.

Diante dos fatos facão e arma de fogo foram apreendidos e envolvidos liberados após elaboração da ocorrência.