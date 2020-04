FHC pede que Bolsonaro renuncie

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) sugeriu hoje que Jair Bolsonaro (sem partido) renuncie à Presidência “antes de ser renunciado” e poupe a sociedade de “um longo processo de impeachment”.

“É hora de falar. Presidente está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil”, escreveu FHC em seu perfil no Twitter.

A declaração do tucano é uma reação ao pedido de demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça. Mais cedo, ao anunciar sua saída, o ex-juiz federal disse que Bolsonaro teve papel fundamental em sua decisão. Segundo Moro, o presidente lhe quer “fora do governo”.

O agora ex-ministro revelou não ter sido consultado sobre a demissão de Maurício Valeixo do posto de diretor-geral da Polícia Federal, acrescentando que soube do fato pelo Diário Oficial da União (DOU).

Para Moro, o ato “foi ofensivo” e não teve seu aval, como alega a Secretaria de Comunicação da Presidência.