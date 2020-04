FLÓRIDA: Lions Clube faz doação de 120 cobertores

O Lions Clube de Flórida Paulista – “Amizade” realizou nesta semana a entrega de cobertores para duas entidades floridenses que assistem as famílias carentes, sendo a Promoção Social e a Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista.

A entrega foi realizada pelo presidente do clube de serviços José Andriotti que esteve acompanhado pela esposa Márcia.

De acordo com o Andriotti, a ação é fruto do empenho de todos os membros do clube e inclusive dos participantes do almoço com o “tradicional costelão” que contou com a ampla adesão e participação da população floridense e de toda região.

“O Lions Clube mais uma vez se engaja nesta ação social que visa aquecer o frio de quem precisa e colaborar com a comunidade floridense, afinal, nosso lema é servir e isso fazemos com amor e lealdade”, destacou Andriotti.