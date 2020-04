Pesquisa aponta que 40% dos bares e restaurantes em São Paulo podem quebrar

Pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) mostra que 40% dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo poderão quebrar se não forem anunciadas pelo governo mais medidas para ajudar o setor a atravessar a crise do coronavírus.

A pesquisa apontou que há uma minoria de otimistas, para os quais entre 10% a 20% encerrarão atividades. Participaram da pesquisa 125 empresários, que têm no mínimo três estabelecimentos, totalizando uma média de 375 casas na cidade de São Paulo e região ouvidas.

Sobre a retomada das atividades, a maior preocupação do setor é com o comportamento dos consumidores. Os empresários temem que as pessoas deverão estar com medo, sem dinheiro e serão insuficientes, disse o presidente da Abrasel-SP, Percival Maricato.

Sobre isolamento social, 61% defendem a medida e defendem a volta da atividade econômica de forma gradual e segura.

Sobre o auxílio do governo federal, para 59% as medidas são insuficientes, enquanto para 35% as ações são suficientes, mas com ressalvas, devido ao atraso e à necessidade de mais facilidades para liberação de crédito. Os demais não souberam responder.