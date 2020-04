Homem morre após acidente com moto na Avenida Rio Branco

Um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (24) provocou a morte do autônomo Renato Zanardo, de 42 anos. O acidente foi na Avenida Rio Branco, altura do centro comunitário do Jardim Primavera. Há pelo menos dois obstáculos redutores de velocidade nessa região.

Ele transitava com a moto e teria perdido o controle da direção, no local, invadiu a mão contrária e caiu ao solo, quando então teria sido colhido por outra motocicleta.

O autônomo ficou ao solo até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido com parada cardiorrespiratória e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. Mesmo com as tentativas de reanimação, Zanardo não resistiu.

Laudos irão identificar as causas e eventuais responsabilidades do acidente. O corpo da vítima aguarda o trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal (IML). Somente após a perícia, deverá ser liberado aos familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil.