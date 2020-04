PM prende dois indivíduos, apreende drogas e quase R$ 1.5 mil

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz fez a apreensão de 61 papelotes cocaína e uma porção de maconha na noite desta sexta-feira (24).



O flagrante ocorreu por volta das 22h25 na Travessa Rodolfo Galassi, quando a equipe deparou-se com um moto boy que ao notar a presença da viatura, ficou nervoso e entrou em uma rua sem saída.



Os policiais o abordaram e na busca pessoal nada encontraram, porém, no capacete que estava preso no banco da motocicleta, foram localizadas 14 porções de cocaína e na pochete que o indivíduo portava R$ 239 em notas diversas.



O indivíduo apontou outro envolvido com o tráfico que trabalha como entregador em uma pizzaria. Os policiais o localizaram e com ele apreenderam mais R$ 1.232,45 também em notas variadas.



Questionado sobre a existência de drogas em seu poder, ele confessou que em sua casa havia maconha escondida em seu quarto.



A equipe se deslocou e com a autorização da mãe do entregador de pizzas, realizaram a vistoria no imóvel, onde foi localizada a porção de maconha e mais 47 porções de cocaína.



Os dois envolvidos foram encaminhados para o plantão policial onde após confecção do boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes, permaneceram detidos à disposição da Justiça.