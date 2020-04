Coronavírus: SP chega a 1.700 mortos; um terço dos óbitos é fora da capital

São Paulo acumulou neste domingo 1.700 mortes causadas pela covid-19 e foram registrados 20.175 casos no estado, conforme dados da Secretaria estadual de Saúde. Os dados indicam somente 23 mortes desde ontem, mas pode ocorrer demora na atualização da estatística no final de semana. Um fator que chama a atenção é o avanço da pandemia fora da capital. Hoje, um terço dos óbitos ocorreu em municípios do interior, litoral e região metropolitana. Há vítimas fatais em 128 cidades.

A respeito da ocupação dos hospitais, existem 7.527 pacientes internados com suspeita ou confirmação de coronavírus. Destes, 2.908 pacientes estão leitos de UTI e outros 4.619 na enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da covid-19 ficou em 58,9% no estado. Mas o percentual sobre para 77,3% quando se mede somente a Grande São Paulo.

Como ressaltado desde o começo da pandemia, pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis e 75% das mortes estão nesta faixa etária. Em relação as comorbidades, a que mais se verifica entre os óbitos são as cardiopatias (59,9%). Na sequência, aparece a diabetes mellitus (43,3%). A Secretaria estadual de Saúde informou que fatores de risco foram verificados em 1.413 pessoas das vítimas fatais de covid-19 (83,1% do total).