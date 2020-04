Motociclista morre após colidir contra caminhão

Uma colisão lateral contra um caminhão matou um motociclista de 30 anos por volta das 8h deste sábado (25), na avenida Frederico Ozanan, no Jardim Concha de Ouro, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Com a vítima, a Polícia Militar (PM) encontrou 15 papelotes de cocaína e um de maconha.

Conforme informações da corporação, B.N. – só as inciais foram divulgadas – conduzia uma Honda/160, com placa de Jaú, pela via de sentido único. Em determinado momento, ele decidiu ultrapassar um caminhão, mas acabou colidindo contra o veículo.

A polícia não descarta a possibilidade de que o motociclista estivesse sob efeito de álcool ou outras drogas. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.