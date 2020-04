Coronavírus: Brasil tem 66.501 casos confirmados e 4.543 mortes

O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 66.501 e o total de mortes chega a 4.543. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira. No último balanço do governo, no domingo, o total de infectados chegava a 61.888, com 4.205 mortes confirmadas.

De acordo com o balanço do ministério, foram registrados 4.613 casos nas últimas 24 horas, um crescimento de 7,5% quando comparado com os dados de ontem. Em relação às mortes, houve um avanço de 8%, com 338 novos óbitos.

São Paulo continua como o estado com maior número de casos: são 21.696 até o momento. Em seguida vem Rio de Janeiro (7.944), Ceará (6.726), Pernambuco (5.358) e Amazonas (3.928).

Quando considerado o número de óbitos, São Paulo também aparece em primeiro, com 1.825. Depois vem Rio de Janeiro (677), Pernambuco (450), Ceará (390) e Amazonas (320).

No momento, 13 estados e o Distrito Federal já contam com mais de mil infectados. São eles: Maranhão, Bahia, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e o DF, além dos cinco estados mencionados acima.