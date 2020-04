SP ainda não teve nenhum contato com novo ministro da saúde, diz secretário

O estado de São Paulo ainda não teve nenhum contato com o novo ministro da saúde, Nelson Teich, que está no cargo há dez dias. A revelação foi feita hoje pelo secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann. São Paulo é o ponto de maior incidência de covid-19 no Brasil e responde por cerca de 40% do total de mortes do país.

“Não tivemos nenhum contato com o novo ministro. Na próxima quarta-feira, será feita a reunião do Conas, Conselho Nacional de Secretário de Saúde Estaduais, e, na quinta, é feita uma outra reunião, a tripartite. Com a questão do coronavírus, isso passou para o virtual. Espero que na quinta podemos ter uma reunião”, disse.

Germann citou o encontro do Conas porque é tradição o ministro participar de pelo menos parte da reunião que conta com os 27 secretários estaduais do país. Ele acrescentou que mantém diálogo com o segundo e terceiro escalão do Ministério da Saúde.

“Eu acredito, não tem como julgar, que iniciar as atividades em um ministério não é de pouca monta. Mas, do ponto de vista estadual, toda as questões que temos tratamos com o segundo e terceiro nível do ministério. Não precisamos, por enquanto, ter uma reunião específica com o ministro. A ideia de colocar na agenda é para um primeiro relacionamento”, acrescentou.

O governador João Doria (PSDB) aproveitou para dizer que os sete governadores das regiões Sul e Sudeste já protocolaram um pedido para que o novo ministro faça uma videoconferência com os governadores e secretários estaduais de saúde. O pedido feito por eles também não foi atendido pelo ministro Teich.

“Na última quinta-feira, o consórcio Sul-Sudeste de governadores, protocolou uma solicitação ao ministro para que ele possa fazer uma videoconferência com os governadores e secretários de saúde da Região Sul-Sudeste, a mais afetada pelo coronavírus”, afirmou Doria.